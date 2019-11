Straßenschilder auf die Fahrbahn geworfen

Von mehreren Bürgern erhielt die Polizei Coburg am Donnerstagmorgen Mitteillungen, dass zwei Personen in der Stadt randalieren. Diese sollen im Kanonenweg Gullideckel aus den Schächten heben und Verkehrszeichen auf die Straße werfen. Die alarmierte Streife stellte Dementsprechendes fest und konnte wenig später zwei Studenten im Alter von 23 und 21 Jahren in der Nähe antreffen. Beide waren erheblich alkoholisiert und bestritten, etwas mit den Verwüstungen zu tun zu haben. Zur Ermittlung von Schäden bittet die Polizeiinspektion Coburg um Hinweise unter Telefon 09561/645-209. pol