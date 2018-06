Straßenschild wird verbogen

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmorgen wurde in Haßfurt das Straßenschild "Augsfelder Straße" im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße in Haßfurt umgebogen. Dadurch löste sich das Betonfundament aus dem Boden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.