Straßenschild auf Abwegen

Am Donnerstagmorgen brachte eine Frau das Straßenschild "Marienplatz" zur Polizei, das sie in einem Mülleimer im Eingangsbereich eines Discounter in der Pödeldorfer Straße gefunden hatte. Aufgrund von Spuren an dem Schild wird davon ausgegangen, dass es durch einen Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug von der Halterung abgetrennt worden war. pol