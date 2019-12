Straßennamen stehen fest

Noch vor der Erschließung des neuen Baugebiets "Kühtrieb II" in Pommersfelden mussten in der jüngsten Gemeinderatssitzung Namen für die Erschließungsstraßen festgesetzt werden. Die Räte stimmten dem Vorschlag der Verwaltung einhellig zu.

Demnach werden die Straßen Am Weidelbach, Am Kühtrieb, Truchseß-Straße und Bürgermeister-Ruhl-Straße benannt. Erwin Ruhl war der im Februar 2018 verstorbene Ehrenbürger der Gemeinde Pommersfelden und Vorgänger des amtierenden Bürgermeisters Hans Beck (WB Sambach). Die Straße Am Weidelbach soll diesen Namen künftig bis zur Einmündung Pfarrer-Schonath-Straße erhalten. Das bedeute, dass der Straßenname für das Anwesen der Familie Externbrink geändert werden müsse. See