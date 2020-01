Nach einer kleinen Pause beginnt die Reihe der "Wohnzimmerkonzerte" im Dialog, dem Stadtbüro der Diakonie, wieder. Die besondere Atmosphäre dieser Konzerte entsteht durch den kleinen Rahmen, in dem sich die Musiker im direkten Kontakt ihrem Publikum präsentieren können. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist einer Mitteilung zufolge frei. Zum Auftakt kommt am Mittwoch, 5. Februar, "llo - Straßenmusik im Wohnzimmer". Am Mittwoch, 4. März, gibt es mit "Somebodys finest" Gesang, Gitarre, Klavier und Percussion zu hören, am Mittwoch, 1. April, das Duo Claro mit Klezmermusik und am Mittwoch, 6. Mai, gibt es "Mix Music", die Band der Offenen Behindertenarbeit Oberfranken. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19 Uhr. red