Straßenlaterne ist nun schief

Eine Mercedes-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr, in der Straße "Am Hegholz" von der Au kommend. Beim Rangieren touchierte sie mit ihrer Heckstoßstange eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß lockerte sich das Fundament, so dass die Laterne nun schief steht. Wie hoch der Schaden an der Laterne ist, muss noch ermittelt werden. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden, so die Polizei. pol