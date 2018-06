Straßenfest kann kommen

DR



Die Voraussetzungen für das Straßenfest, das am 8. September stattfindet, sind weitestgehend abgeschlossen. Zu diesem Ergebnis gelangten Bürgermeister Robert Hümmer und die Vereinsvertreter bei einer abschließenden Besprechung im Rathaus von Altenkunstadt Im Sitzungssaal begrüßte Bürgermeister Hümmer die anwesenden Vorstandsmitglieder der Vereine und mitwirkenden caritativen- und gemeinnützigen Organisationen recht herzlich. Natürlich war bei alledem auch wieder der Bierpreis ein Maß aller Dinge. Nach einer Anhebung im vergangenen Jahr, bestand bei den ausschenkenden Vereinen, dem Musikverein Altenkunstadt, der Freiwilligen Feuerwehr von Altenkunstadt und dem 1. FC Altenkunstadt diesmal keine Veranlassung zu Anpassungen, so dass der Preis für die Maß Bier auch in diesem Jahr 4,30 Euro betragen wird.Allerdings erforderte die Straßenfestplanung in diesem Jahr einige Änderungen, bedingt durch den Anbau der Raiffeisenbank Obermain-Nord e.G. Erfreulich bei alledem deshalb die Zusage der Bank, dass am Straßenfest-Samstag zusätzlich noch die Fläche vor dem sogenannten "Borches-Haus" und der Mitarbeiter-Parkplatz genutzt werden dürfen, was weitere Möglichkeiten bietet.Seitens der Gemeindeverwaltung wurde wieder auf die benötigten Garnituren und die Anschlüsse hingewiesen. Nachdem es im vergangenen Jahre mehrmals Stromausfälle gegeben hatte, wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, wenn ein Elektriker oder ähnlich während des gesamten Straßenfestes vor Ort wäre. Entsprechende Vorschläge und Möglichkeiten zeigte zu alledem der Musikverein Altenkunstadt auf. Den zeitlichen Rahmen des Straßenfestes brachte der Vorsitzende des Gartenbauvereins von Altenkunstadt, Norbert Kerling, zur Sprache, denn dessen Stand, insbesondere mit denselbst gemachten Likören, findet vor allem in den späteren Stunden immer einen besonders lebhaften Zuspruch. Er stellte deshalb den Vorschlag zur Diskussion, ob dieses Jahr nicht einmal der Versuch unternommen werden sollte, das Ende des Straßenfestes, bislang immer um 19 Uhr, um eine Stunde auf 20 Uhr zu verlängern.Nach einer kurzen Diskussion, Bürgermeister Robert Hümmer sagte ebenfalls zu, dies vorab mit dem Landkreis wegen der Straßensperrung abzuklären, wurde der Vorschlag des Gartenbauvereins von allen befürwortet. Auch der vom 1. FC Woffendorf geäußerte Wunsch nach einem etwas günstigeren Platz für seinen Gyros-Stand, wird in die Planungen aufgenommen, sicherte die Verwaltung zu.Adelgunde Hollfelder von der Gemeindeverwaltung zeigte abschließend nochmals den Rahmen des 39. Straßenfestes auf, das auch in diesem Jahr vielfältige Aktivitäten, die unterschiedlichsten Stände mit jeder Menge Spielangeboten für die Kinder sowie das entsprechende kulinarische Angebot bieten wird. Bürgermeister Robert Hümmer dankte am Ende der Straßenfestbesprechung nochmals allen Vereinen für ihr Kommen und die Zusage am diesjährigen Bürgerfest mitzuwirken, wobei nur noch der Wunsch aller blieb, dass auch das Wetter seinen Teil zum Gelingen beiträgt.