Zapfendorf vor 19 Stunden

Straßenfest am Kelterhaus

Zum Auftakt der Keltersaison lädt der Obst- und Gartenbauverein Zapfendorf am kommenden Samstag, 17. August, zum Straßenfest am neurenovierten Kelterhaus in der Alten Landstraße ein. Ab 15.30 Uhr gibt...