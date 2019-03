Straßenerschließung in Tiefenpölz

Mit der Bestellung einer stellvertretenden Kassenverwalterin und der Feuerwehrkommandanten beschäftigen sich die Mitglieder des Marktgemeinderates Heiligenstadt in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. März. Weitere Themen der öffentlichen Tagung sind die Überarbeiten der Bandrasterdecken in der Schule und die Straßenerschließung Tiefenpölz. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red