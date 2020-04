Straßendecke soll diesmal halten

Karl-Heinz Hofmann In der Sitzung des Marktgemeinderates Pressig am Montag im Feuerwehrhaus wurde die Sanierung der Heeresstraße beschlossen. Mit der Sanierung dieser Gemeindeverbindungsstraße von Rothenkirchen nach Hirschfeld wird ein lang ersehntes Anliegen in Erfüllung gehen. Die Straßendecke war schon lange stark beschädigt, alle Versuche, diese ausbessern, gingen nicht lange gut.

Dazu informierte Bürgermeister Hans Pietz, dass es sich bei dem vor Jahren kostengünstig aufgebrachten Belag um eine Oberfläche handelte, die sich nicht gut verschließen ließ; nach jedem Versuch, die Oberfläche zu flicken, war diese bald wieder mit Schlaglöchern übersät. Jetzt hab man ein neues Verfahren gewählt. Nachdem man eine Probefräsung als positiv bewertete, gab es auch vom Gremium grünes Licht für die Sanierung.

4000 Tonnen Schotter

Die notwendigen Aufträge für Schotter und Wegefräse sowie Materialauftrag wurden vergeben. Jeweils zum wirtschaftlich günstigsten Angebot wurden die Aufträge für 4000 Tonnen Schotter an die Firma Reichenbecher & Rentsch, Ludwigsstadt, zum Preis von 44 818 Euro vergeben; die Sanierungsarbeiten mit Auffräsen der alten Deckschichten bis zwölf Zentimeter Tiefe und dem Aufbringen der neuen Trageschicht samt Einbau einer Verschließschicht gingen an die Firma MR Service, Marktzeuln, zum Preis von 12 316 Euro. Die circa 3,5 Kilometer lange Strecke auf Pressiger Gemeindegebiet soll bis Ende des Sommers fertiggestellt sein. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Ebenso gab es keine Gegenstimme zur Änderung des Flächennutzungsplanes für das Bauleitverfahren "Hinter den Häusern" in Brauersdorf. Der Änderungsentwurf wird vom 14. April bis 18. Mai öffentlich ausgelegt.

Das Gremium gab auch ein einstimmiges Votum für den Neubau von neun Brennstellen der Straßenbeleuchtung im Zuge der Dorferneuerung in Friedersdorf. Vergeben wurde der Auftrag an die Firma Bayernwerk Netz, Naila, zu einem voraussichtlichen Gesamtbetrag von 39 513 Euro.

Im Zuge der Sanierung der Gartenstraße wurde der Auftrag zur Lieferung und Montage von FTTB-Leerrohr-Material für 7392 Euro an die Firma Störmer Bau, Föritztal, erteilt.

Die neu gewählten Kommandanten der FF Pressig, Kommandant Daniel Bartsch und seine Stellvertreter Andre Stadelmann und Thomas Frashek, wurden für eine Amtszeit von sechs Jahren bestätigt.