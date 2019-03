Straßenbeleuchtung wird punktuell verbessert

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Weißenbrunn beschloss in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus die Optimierung der Straßenbeleuchtung.

Da aufgrund der Haushaltssituation nicht alle Schwachstellen im Beleuchtungsnetz sofort beseitigt werden können, beschränkte man sich auf folgende Prioritätenliste: Die Alte Straße erhält vier Brennstellen à 26 Watt inklusive Erd- und Asphaltarbeiten mit Kosten in Höhe von rund 15 497 Euro. In der Sandstraße werden drei Brennstellen zu je 18 Watt errichtet, Preis 18 567 Euro. Der Fußweg Neuenreuth erhält vier Brennstellen à 18 Watt, das kostet 8146 Euro, und der Ortsteil Grün erhält einen Neuanschluss zu 6505 Euro.

Nach Auskunft der Bayernwerk Netz GmbH gestaltet sich eine Aufstellung von Brennstellen an den beiden Buswartehäuschen an der B 85 bei Thonberg als schwierig. Auch die Aufstellung von solarbetriebenen Brennstellen ist aufgrund der beiden Einfahrten zur Sachspfeife beziehungsweise Thonberg nicht einfach und sollte bei Bedarf zuvor mit dem staatlichen Bauamt abgestimmt werden. So wurde diese Straßenbeleuchtung zurückgestellt und es blieb beim einstimmigen Beschluss, die vorgenannten Brennstellen im Gesamtwert von 48 717 Euro zu errichten.

Für zwei Bauanträge wurde das gemeindliche Einvernehmen mit Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt. Ebenso wurde für eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses in Sorg das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bei den Bauanträgen handelt es sich um den Neubau einer Gerätehalle mit Holzlege im Baugebiet "Plotz Lindig" und zum anderen um den Anbau an das bestehende Wohngebäude zur Schaffung einer Eigentumswohnung inklusive zwei Garagen in Reuth. eh