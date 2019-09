Bei der Sitzung des Gemeinderates in Rannungen am kommenden Mittwoch, 25. September, stehen Beratungen über die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet sowie die Erschließung des Baugrundstücks für ein Tagespflegeheim an. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Schule in Rannungen. sek