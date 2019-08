Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am heutigen Donnerstag, 1. August, um 18 Uhr im Rathaus statt. Dabei geht es unter anderem um die Straßenbeleuchtung der Gemeinde, das Dorfgemeinschaftshaus in Tütschengereuth und den Neubau einer vierten Kindertageseinrichtung in Bischberg. red