Straßenbeleuchtung auf der Tagesordnung

Die Temposchwellen im Bereich "Frohnlacher Straße" und "Flurstraße" in Neuensorg werden bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag, 3. Februar, besprochen. Weiterhin geht es noch um die Ausschreibung eines Dienstleistungsvertrages für die öffentliche Straßenbeleuchtung in der Gemeinde. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr, sie findet im Feuerwehrgerätehaus, Reußenberg 8, statt. red