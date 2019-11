Straßenbau: Weitramsdorf hat Investitionsbedarf von 12,9 Millionen Euro

Ohne den verhinderten Bürgermeister Wolfgang Bauersachs musste schon wie bei den jüngsten Bürgerversammlungen Zweiter Bürgermeister Werner Hanke die Sitzung des Weitramsdorfer Gemeinderates am Montagabend leiten. Für seinen Einsatz in den vergangenen Wochen zollte ihm der Gemeinderat ein großes Lob. "Du bist in die Bresche gesprungen", lobte Dritter Bürgermeister Michael Rädlein (CSU). Das Weitramsdorfer Aufreger-Thema "Schulstraße" stand noch nicht auf der Tagesordnung.

Mobile Straßendaten-Erfassung

Mit erstaunlichen Daten wartete Ingenieur Kim Gebauer von der Firma Eagle Eye bei seiner Vorstellung der mobilen Straßendatenerfassung in der Gemeinde Weitramsdorf auf. Die Firma hatte unter Verwendung modernster Datenerfassungs- und Bildgebungstechnik ein Straßenkataster für die Gemeinde Weitramsdorf erstellt. Die Gemeinde verfügt nun über aktuelles Datenmaterial als Handlungsgrundlage dafür, wie sie die Sanierung und den Ausbau des Straßen- und Wegenetzes effizient gestalten kann.

Neuralgische Punkte

Die Schlüsse, die der Experte aus den Daten zog, waren teilweise dramatisch. Bei einer Auflistung neuralgischer Punkte standen die Straße am Greinberg und der Fichtenweg ganz oben. Die momentane Situation der Gemeinde befinde sich noch auf leicht überdurchschnittlichem Niveau. Allerdings würde ein vorgeschlagenes Budget für Straßensanierung von nur 300 000 Euro jährlich dazu führen, dass das Niveau bis 2029 nicht mehr auf dem aktuellen Stand zu halten sei. Gebauer sieht einen aktuellen Investitionsstau in Höhe von 3,6 Millionen Euro und einen Gesamtinvestitionsbedarf von circa 12,9 Millionen Euro.

Fazit: "Das Straßennetz wird derzeit nicht entsprechend seines Gebrauchsalters unterhalten!" Sein Rat war es, jährlich mindestens 800 000 Euro zum Ausbau und Erhalt der Straßen aufzuwenden.

Nasses Gelände

Zunächst widmete sich das Gremium dem geplanten Bauvorhaben der Außenanlagen um das zu erweiternde Rathaus. Dazu stattete Architekt Marcel Ebert einen umfassenden Bericht ab. Er hatte dabei schlechte Nachrichten bezüglich der Aussage zu den Baubedingungen, die ein Bodengutachten erbracht habe: Bauarbeiten auf dem Gelände seien nur zwischen Mai und September möglich, da in den anderen Monaten mit einem hohen Schichtenwasser zu rechnen sei. "Wir werden sonst im Schlamm versinken!", prognostizierte er und riet zur Einrichtung einer Zisterne und einer wirksamen Foliensicherung.

Über die Notwendigkeit des Einzugs einer Schutzmauer gab es eine Diskussion mit Gemeinderat Ulrich Kräußlich (FW). Es wurde angeraten, sich in dieser Frage mit dem Architekturbüro Archi Viva abzustimmen.

In der Frage der Ausschreibung riet Marcel Ebert zur Eile: "Wir machen nun schon eineinhalb Jahre rum, immer wieder mit Starten und Stoppen - das kostet Geld!" Mit 12:4 Stimmen beschloss der Gemeinderat, unter Einbeziehung des Bodengutachtens die Bauabschnitte zu teilen und den ersten Bauabschnitt auszuschreiben; dies soll in Abstimmung mit dem Architekturbüro Archi Viva erfolgen.

Photovoltaikanlage gebilligt

Ein ganzes Bündel von Entscheidungen musste der Gemeinderat bezüglich des Bauvorhabens "Sondergebiet Photovoltaikanlage Hohe Leite" treffen. Zu diesem Thema referierte Marlene Theiner vom Augsburger Büro für Ortsplanung und Stadtentwicklung Opla. Der Geltungsbereich betrifft ein Gelände von 21,4 Hektar nordwestlich des Ortsteiles Tambach, südlich des Tambacher Golfplatzes. Mit großer Mehrheit schloss sich der Gemeinderat den Anregungen und Änderungswünschen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange an. Wesentliche Punkte waren neben einer geringfügigen Erweiterung die Festlegung des Ausgleichsfaktors auf 0,2 und die Ergänzung und Ausarbeitung des Umweltberichtes. Der abschließende Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde mit 13:4 Stimmen gefasst.