Straßenbau liegt voll im Zeitplan

Josef Hofbauer Zufrieden zeigte sich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Kunreuth der neu gewählte Bürgermeister Ernst Strian mit dem Baufortschritt der Ortsverbindungsstraße nach Ermreus. Die Maßnahme könne termingerecht abgeschlossen werden.

Wie bei so vielen Baumaßnahmen habe es auch hier unvorhergesehene Änderungen ergeben. So sollten ursprünglich die Rinnsteine an der Ortsausfahrt in Richtung Ermreus erhalten bleiben. Das hätte aber mehr geschadet als genutzt, so dass dieser Randbereich ebenfalls komplett neu gemacht werden musste. Die Rinnsteine hätten keinen Halt gehabt, argumentierte Ernst Strian.

Auf Höhe der großen Eiche am Ortsende von Kunreuth habe die Straße ein zu starkes Gefälle aufgewiesen, so dass die Fahrbahn in diesem Bereich angehoben werden musste.

Ausgeschwemmte Durchlässe mussten ebenfalls neu gesetzt werden. Ein weiteres Problem: Da der Graben vor Beginn der Bauarbeiten im März nicht auf der gesamten Länge von 1,8 Kilometern durchgängig sauber gemacht worden war, könnten hier noch ein paar Nachbesserungsarbeiten notwendig werden, informierte der Bürgermeister. "Da muss man sehen, was noch zu tun ist", erklärte er.

Kleinere Nachbesserungen

Größere Eingriffe seien aber nicht notwendig. Wenn da und dort noch ein Rohr verlegt werden müsse, könnten das die Gemeindearbeiter kostengünstig erledigen , schlug Strian vor.

Die Straße war mit einem veranschlagten Kostenaufwand von 176.000 Euro total erneuert worden. Im Moment ist bereits die Asphaltschicht aufgetragen. Hier fehlt nur noch die Feinschicht. Auch die Bankette müssen noch gemacht werden, ehe am 20. Juni die Straßensperrung aufgehoben werden soll. Dann werde es auch eine kleine Einweihungsfeier geben, bei der Bürgermeister Strian als eine seiner ersten offiziellen Amtshandlungen das rot/weiße Flatterband durchschneiden wird.