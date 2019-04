Straßenausbau beginnt

In der Sitzung des Marktgemeinderates Heiligenstadt erklärte Geschäftsleiter Rüdiger Schmidt, dass der Landkreis Bamberg und die Marktgemeinde Heiligenstadt übereingekommen sind, die Ortsdurchfahrt Heiligenstadt im Zuge der Verbesserung der Kreisstraße BA 13 gemeinsam auszubauen.

"Da ist es dann üblich, dass eine Vereinbarung abgeschlossen wird, wer was zu tun hat", erläuterte Schmidt. Zum Beispiel muss die Marktgemeinde für den Neuanlage eines Gehweges an der Ost- und der Westseite der Kreisstraße aufkommen, ebenso für die Neuanlage des Gehweges im Einmündungsbereich der Helmut-Schatzler-Straße oder für die Neuverlegung einer Wasserleitung am östlichen Fahrbahnrand. Die Marktgemeinde muss ebenfalls für die Kosten einer Beleuchtung der neuen Gehwege sowie der Überquerungshilfen aufkommen. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu.

Weiterhin informierte Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit), dass der Auftrag für den Ausbau der Kreisstraße Kalteneggolsfeld - Heiligenstadt vom Landkreis Bamberg vergeben wurde. Die Ausbaukosten liegen bei etwa 1,3 Millionen Euro. Die Kosten für die Gehwege und den Tiefbau für die Beleuchtung belaufen sich auf 31 500 Euro sowie 13 500 Euro für die Wasserleitung. Mit dem Ausbau wird am 20. Mai begonnen. Der Spatenstich erfolgt am 21. Mai. Die Straße soll bis längstens Oktober komplett gesperrt werden. Die Sperrung betrifft die Strecke ab Kalteneggolsfeld bis zur Sportplatzstraße. Die Umleitung erfolgt über Oberngrub und Burggrub.

"Die Baufirma will bis spätestens Oktober fertig sein", erklärte Schmidt. Er informierte darüber, dass sie die Um- und Neuverlegungsarbeiten für die Breitbandleitung entlang der Kreisstraße nicht durchführen werde. "Deshalb sollen die 500 Meter vom Baugebiet in Heiligenstadt bis zur Einfahrt Pfarrwald von der Telekom kostenpflichtig verlegt werden", erläuterte der Geschäftsleiter. Denn die Baufirma wolle den Termin des Ausbaus der Kreisstraße unbedingt einhalten und könne nicht darauf warten, dass die Marktgemeinde gleichzeitig Breitbandleitungen verlege. Ab Parkplatz Pfarrwald erfolgt später die Verlegung der Leitungen in Richtung Kalteneggolsfeld durch den Altenberg. "Es ist wichtig, dass wir diesen Sachverhalt deutlich nach außen erklären", warf Dritter Bürgermeister Johannes Harrer (CSU) ein. Er hat Sorge, dass die Bürger sonst denken, "die Gemeinde hat verschlafen, dass die Leitungen gleich mitverlegt werden".