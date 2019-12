Straßen und Wege nach Schammelsdorf sind wieder frei

Nach nur drei Monaten Bauzeit konnten die Staatsstraße 2210 und der Rad- und Fußweg von Litzendorf nach Schammelsdorf wieder eröffnet werden. Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) dankte den Vertretern des Staatlichen Bauamtes für die raschen Baumaßnahmen. Sie waren zusammen mit der neuen Zufahrt der geplanten Litzendorfer Zweifachturnhalle erfolgt. Auch dankte er Bauleiter Stefan Lutz (Firma Rädlinger) und Peter Bittel vom Ingenieurbüro Wolf.

Uwe Zeuschel, leitender Baudirektor der Regierung von Oberfranken und Katrin Roth, Leiterin des staatlichen Bauamtes Bamberg, erläuterten, dass die rund einen Kilometer lange Strecke auf 6,5 Meter verbreitert wurde und 1,5 Millionen gekostet habe, wobei die Gemeinde für die Abbiegespur 160 000 Euro und für den Radweg 75 000 Euro bezahlen musste. Außer der Ortsdurchfahrt in Naisa seien nun alle Staatsstraßen in Litzendorf in einem Topzustand, wozu sie dem Bürgermeister gratulierten, der immer wieder nachgehakt habe. Die Straßenmusikanten des Staatlichen Bauamtes umrahmten die Feier musikalisch.

Pfarrer Marianus Schramm rief auf Auto- und Radweg den Segen Gottes herab. Unterstützung hatte er durch den anwesenden Nikolaus, dessen Namenspatron auch Patron der Straßen und Brücken sei. Nach dem kirchlichen Segen durchschnitt St. Nikolaus das Absperrband und gab die Straße für den Verkehr frei. Er selbst verteilte anschließend Gaben an die Besucher. Dann ließ er sich zusammen mit dem Landrat vom Bürgermeister in einer Rikscha auf dem neuen Radweg nach Schammelsdorf fahren, um die Feier zusammen mit den Beteiligen in der dortigen Brauerei ausklingen zu lassen.