Aufgrund der Einweihung des Bürgerhauses am morgigen Samstag erfolgt eine ganztägige Sperrung des Gesamtverkehrs für die Ortsstraße Am Markt im Bereich der Hausnummern 6 bis 11 sowie für die Hauptstraße von der Hausnummer 1a bis 7. Zudem gilt in diesem Bereich vom heutigen Freitag, 13 Uhr, bis zum morgigen Samstag ganztägig ein absolutes Halteverbot. che