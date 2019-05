Straßen sind wegen Festzug gesperrt

Von 16.30 bis 17 Uhr findet am Samstag, 25. Mai, ein Festzug anlässlich des Dreitürmefestes in Herzogenaurach statt. In dieser Zeit sind der katholische Kirchenplatz, der Steinweg, der Marktplatz, die Hauptstraße, die Steggasse und die Ansbacher Straße bis zum Festplatz "Am Weihersbach" abschnittsweise gesperrt. Sobald der Festzug einen Teil der Strecke passiert hat, kann der Verkehr dort wieder fließen. Diese Maßnahme betrifft auch die Busse, die im Bereich Hans-Maier-Straße/Ansbacher Straße fahren. Während der Festzug den Bereich passiert, warten die Busse an der Sperrung. Sobald er weitergezogen ist, setzen die Busse ihre Fahrt fort. red