Straßen nach Rohrbach und Buscheller gesperrt

Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Rohrbacher Straße, das sich anschließende Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Grub am Forst - Rohrbach und die GVS Grub am Forst - Buscheller (nach der Gastwirtschaft "Rennerwald" bis zum Ortseingang Buscheller) wegen Straßenbauarbeiten von Montag, 15., bis voraussichtlich 26. April für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Die Umleitung sieht so aus: GVS Lützelbuch nach Oberfüllbach (Lahmstraße) - GVS Oberfüllbach nach Friesendorf - Oberfüllbacher Straße - Friesendorfer Straße - CO 13 (neu) - B 303 - Zeickhorner Kreuzung - Grub am Forst und umgekehrt. Der Anliegerverkehr zum Baugebiet "Renner" ist dabei von Montag an bis circa 22. April nur über Grub am Forst, Rohrbacher Straße, und vom 23. bis voraussichtlich 26. April nur aus Richtung Rohrbach oder Buscheller möglich. Der Ortsteil Buscheller ist von Montag an bis voraussichtlich 22. April nur über Friesendorf erreichbar. red