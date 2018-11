Straßen in Burgkunstadt gesperrt

Wegen dem alljährlichen Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, auf dem Marktplatz sind folgende Straßen, in der Zeit von Freitag, 30. November, ab 7 Uhr, bis Montag, 3. Dezember, 10 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt: Marktplatz, Pentzertor, Roßgasse, Kuni-Tremel-Eggert-Straße, Lend und ein Teilstück des Kronacher Tores. Innerhalb des genannten Bereiches darf auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht geparkt werden. Die Stadtverwaltung bittet die Halter, die Fahrzeuge an diesen beiden Tagen außerhalb des oben angeführten Bereichs abzustellen. Die Zufahrt für Rettungskräfte erfolgt über das Pentzertor. red