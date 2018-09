Straßen in Ailsbach müssen saniert werden

Vor etwa 40 Jahren gebaut, sind die Straßen am Ailsbacher "Gänsberg" sanierungsbedürftig. Daniel Kammerer, Bauamtsleiter der VG Höchstadt, zeigte in der jüngsten Sitzung des Lonnerstadter Gemeinderats anhand von Fotos den Straßenzustand auf und erläuterte die Möglichkeiten der Sanierung.

Er empfahl dem Gremium, die Strecke von der Schwalbenstraße bis zum Kreuzungsbereich Lerchenstraße - etwa 2000 Quadratmeter - anzupacken. Bei der Frage nach den Kosten schätzte der Bauamtsleiter - etwas zögerlich - die Sanierung auf rund 95 000 Euro. Man könne halt nicht sagen, wie die Straße aufgebaut sei. Er glaubt jedoch, dass die Tragfähigkeit keine Probleme bereitet. Schwerlastverkehr gebe es in dem Bereich praktisch nicht. Im Zuge der Sanierung sollten auch die Straßendeckel erneuert werden. Die Randbereiche seien stark bewachsen und hätten kaum noch Zement in den Fugen. Um das Grün zu entfernen, gebe es eine spezielle Maschine. Danach könnten die Fugen wieder "verschlämmt" werden. Um vor Überraschungen gefeit zu sein, will sich Kammerer die im vergangenen Jahr gemachten Kanalaufnahmen im Sanierungsbereich noch einmal genau anschauen.

Termin ist noch ungewiss

Wie Bürgermeister Stefan Himpel (FW) informierte, stehen im diesjährigen Haushalt für Straßensanierungen 150 000 Euro zur Verfügung. Davon sind nach der Sanierung der Bergstraße noch 76 000 Euro frei. Mit der Zustimmung zur Sanierung wurde auch eine Haushaltsüberschreitung von 20 000 Euro genehmigt. Die Dauer der Sanierung schätzte Kammerer auf etwa eine Woche. Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr durchgeführt werden können, steht derzeit allerdings noch nicht fest. Zum einen seien die vollen Auftragsbücher der Firmen zu bedenken, zum anderen könne das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen.