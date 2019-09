In Thurnau findet am Freitag, 13. September, der Kurier-Firmenlauf statt. Es werden über 900 Firmenläufer aus regionalen Unternehmen erwartet. Startschuss ist um 17.30 Uhr. Für die Durchführung des Laufs sind folgende Strecken kurzfristig von 17.30 bis circa 19 Uhr gesperrt: Limmersdorfer Straße und die Straße "Am alten Sägewerk". Besucher der Veranstaltung werden gebeten, die Autobahnausfahrt Thurnau-West zu nehmen und der Beschilderung zu den ausgewiesenen Parkplätzen zu folgen. red