Straße wird voll gesperrt

Aufgrund von Tiefbauarbeiten im Zuge der Erneuerung der Kanal- und Trinkwasserleitung wird die Kreisstraße MSP 17 "Burgsinner Straße" in Gräfendorf in der Zeit von Montag, 2. Septeber, bis voraussichtlich Anfang November 2019 für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Demzufolge bestehen keine Parkmöglichkeiten innerhalb der gesamten Baustelle. Betroffene Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge an geeigneten Plätzen zu parken, so dass der Baustellenverkehr nicht behindert wird. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. sek