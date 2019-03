Straße wird gesperrt

Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Bahnübergang (Kilometer 32,543) wird die Neustädter Straße von Burglauer bis zur Staatsstraße 2445 in der Zeit vom 1. April bis voraussichtlich 4. April für den Gesamtverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist über die Münnerstädter Straße in Burglauer ausgewiesen. sek