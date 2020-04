Straße wird erneuert

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße B 286 zwischen Bad Brückenau und Römershag beginnen am Montag, 27. April. Neben der Erneuerung der Straßendeckschicht auf einer Länge von 900 Metern umfasst die Baumaßnahme auch den Umbau der beiden Bushaltestellen Römershag Siedlung mit neuen Wartehäuschen sowie die Neugestaltung der Querungshilfe. Die Arbeiten sollen bis zum 20. Mai abgeschlossen werden.

Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt. So kann der Verkehr auf der Bundesstraße aufrechterhalten und die Verkehrsbehinderungen minimiert werden, teilt das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit. Die B 286 ist dabei immer befahrbar. Zeitweise wird sie auf eine Fahrspur verengt und der Verkehr durch eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Zufahrt Forstweg ins Wohngebiet Römershag muss über die gesamte Baumaßnahme geschlossen werden. Die Anwohner werden gebeten, über die Eduard-Gerhard-Straße zuzufahren. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Die Bushaltestellen können bis auf voraussichtlich zweimal zwei Tage weiter in Betrieb bleiben. In der Zeit der Haltestellenerneuerung werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Während der Asphaltierungsarbeiten der B 286 zwischen Umspannwerk und Römershag

müssen dann aber auch die Ersatzhaltestellen entfallen. Die Ausfallzeiten werden rechtzeitig an den Haltestellen bekannt gegeben, heißt es weiter. Für die Baumaßnahme sind Kosten in Höhe von insgesamt rund 242 000 Euro veranschlagt. red