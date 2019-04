Straße wieder frei befahrbar

Zum 1. April musste die Franz-Ludwig-Straße zwischen Promenade und Willy-Lessing-Straße für den Verkehr gesperrt werden. Der Grund waren umfangreiche Arbeiten im Fahrbahn- und Gehwegbereich. Nach Abbruch bis zu einer Tiefe von 70 Zentimetern wurde die Straße im Vollausbau wieder hergestellt. Gleichzeitig wurde das Kanal- und Leitungsnetz erneuert. Entlang des Bürgerrathauses entstanden drei barrierefreie Bushaltestellen und in den Gehwegbereichen wurden Klinkerplatten verlegt.

Weil die Baumaßnahme früher als angenommen abgeschlossen wurde, ist an diesem Samstag ab 7 Uhr die Ausfahrt für Busse und Kfz-Verkehr in Richtung Willy-Lessing-Straße wieder möglich. Der Zweirichtungsverkehr in der südlichen Promenade bleibt dagegen zunächst bestehen, da der Vorplatz zum neuen Bürgerrathaus sowie der südlich des Gebäudes gelegene Parkplatzbereich noch neu gepflastert werden. red