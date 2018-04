Straße wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Straße "Am Behälterberg" in Niederndorf wird wegen Straßenbauarbeiten ab heute in einer Woche, Montag, 16. April, bis voraussichtlich Freitag, 22. Juni, für den gesamten Verkehr gesperrt. Nur der Lieferverkehr ist in dieser Zeit frei, auch der Fußgängerverkehr bleibt möglich. Eine Umleitung für Autos und Busse wird eingerichtet. Sie führt von Niederndorf über die Pfaffenhecke und die Obermichelbacher Straße nach Obermichelbach - in Gegenrichtung umgekehrt. Die Buslinie 123 fährt die gleiche Strecke, wobei alle gewohnten Haltestellen bedient werden. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten. red