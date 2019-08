Straße nach Geisfeld für Wochen dicht

Das Staatliche Bauamt Bamberg führt zurzeit umfangreiche Amphibienschutzmaßnahmen an der Straße zwischen Geisfeld und Litzendorf durch, teilt das Staatliche Bauamt Bamberg mit. Die Umsetzung dieser Maßnahme bedingt eine halbseitige Sperrung der Staatsstraße 2210 und wird vermutlich Ende September abgeschlossen sein.

Auf einer Länge von rund 600 Metern werden spezielle Stahlblechelemente als Teil eines sogenannten stationären Amphibienleitsystems parallel zur bestehenden Straße eingebaut.

Das geschieht, weil ein Gutachten das Ergebnis erbrachte, dass es in diesem Bereich eine starke Amphibienpopulation gibt, die jedes Frühjahr auf ihrem Weg in ein Laichgewässer westlich der Staatsstraße die Fahrbahn überquert. In den Vorjahren wurden in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Betreuergruppe mobile Fangzäune aufgestellt, um die Amphibien am Queren der Fahrbahn zu hindern.

Um diese alljährlich wiederkehrenden, sehr aufwendigen, kostenintensiven und darüber hinaus für die engagierten Helfer in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn sehr gefährlichen Arbeiten künftig vermeiden zu können, wurde nun eine Fachfirma mit dem Einbau der dauerhaften Amphibienschutzeinrichtung beauftragt. Neben dem Schutz der wandernden Amphibien, bei denen es sich vorwiegend um Erdkröten, aber auch um Gras-, Grün- und Springfrösche handelt, spielt bei der geplanten Maßnahme auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Rolle, betont das Staatliche Bauamt.

Das Leitsystem für die Amphibien wird nur östlich der Fahrbahn errichtet, da ein vorhandenes Gewässer zum neuen Amphibienlaichgewässer umfunktioniert werden kann, sodass die Kriechtiere künftig die Staatsstraße nicht mehr queren müssen. red