Straße für Dr. Mathieu?

Die Verwaltung der Stadt Bamberg will bei künftigen Straßenbenennungen den früheren Oberbürgermeister Dr. Theodor Mathieu nicht außen vor lassen. So die Antwort von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) an den Vorsitzenden der Fraktion Bamberger Allianz (BA) im Bamberger Stadtrat, Dieter Weinsheimer.

Dieser hatte Starke an lässlich des 100. Geburtstages von Alt-OB Mathieu daran erinnert, dass die Umsetzung eines Antrags für eine Straßenbenennung nach Mathieu immer noch ausstehe. Bereits im Jahr 2010 hatte Weinsheimer anlässlich des 15. Todestages von Mathieu für die damalige Stadtratsfraktion der Freien Wähler einen entsprechenden Antrag gestellt, der auch in die Vorschlagsliste für künftige Straßenbenennungen aufgenommen wurde. Weinsheimer ist nach eigenem Bekunden einer der wenigen, die den Oberbürgermeister Dr. Mathieu noch aktiv im Amt erlebt bzw. mit ihm zusammengearbeitet haben. red