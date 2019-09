Straße ab Montag gesperrt

Asphaltbauarbeiten stehen in einem Teilabschnitt des Langen Grabens an. Ab Montag, 23. September, 7 Uhr, bis Mittwoch, 25. September, 7 Uhr, ist wegen der Straßenunterhalts- und Asphaltarbeiten der Straßenabschnitt ab Haus-Nr. 9 in Richtung Anbindung der Bahnhofstraße bis Haus-Nr. 28 für den Verkehr voll gesperrt. Für die Anlieger in diesem Bereich ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken ebenfalls nicht möglich.

Die Treppenanlage mit Verbindung zur Innenstadt wird auch gesperrt. Die Fußgänger von den Parkplätzen "Am Weihertorplatz" müssen über die Weihertorstraße ausweichen, teilte die Stadt mit. pol