Strampeln für den Nachwuchs

Im Rahmen der "Kita-Offensive" sollen mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden. Dass sich wirklich etwas tut, will die Führung mit dem Fahrrad im Rahmen von "Bamberg on tour" am Sonntag, 29. September, aufzeigen.

Immer mehr Menschen wollen in Bamberg leben. Der Wachstumskurs will aber begleitet sein. Eine zentrale Anforderung an die Politik lautet, mehr Wohnraum zu schaffen. Eine weitere zielt auf junge Familien: Es müssen mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder eingerichtet werden. Deshalb hat der Stadtrat bereits im Herbst 2016 die "Kita-Offensive" gestartet.

Die vierte und letzte "Bamberg on tour" in diesem Jahr mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) will zeigen, dass sich in Sachen Kindertagesstätten einiges in positiver Richtung bewegt, heißt es aus dem Rathaus.

Vom Startpunkt Maxplatz aus wird das Projekt Kindergarten Ochsenanger auf dem ehemaligen Gaustadter Kirchweihplatz angesteuert. Hier entstehen unter der Regie der Stadtbau GmbH 62 Betreuungsplätze für Kinder ab sechs Monaten bis sechs Jahren. Erweitert werden bzw. wurden die Kita Jean Paul in der Hegelstraße 47, die Kita an der Auferstehungskirche, Pestalozzistraße 23, und das Kinderhaus Luise Scheppler, Am Spinnseyer 49, alle unter der Regie des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim. Nach dem Besuch dieser drei Einrichtungen steht die Stippvisite beim noch im Bau befindlichen Kinderhaus im ehemaligen Offizierscasino, Am Föhrenhain 6, an. Die Stadtbau plant hier die Einrichtung von 86 Betreuungsplätzen für Kinder ab sechs Monaten bis sechs Jahren. Letzte Station wird dann das "Haus für Kinder" der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Bamberg, Pödeldorfer Straße 178, sein.

Treffpunkt ist vor dem Rathaus am Maxplatz um 14 Uhr. Die Strecke ist etwa 13 Kilometer lang, Steigungen sind nicht zu bewältigen. Geradelt wird bei jedem Wetter. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red