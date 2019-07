Strahlende Wirte und Footballfieber zum Endspurt

Bernhard Panzer Sonntag zur Mittagszeit auf dem Weihersbach-Festgelände: Bestes Kirchweihwetter, an den Biertischen ist kaum mehr ein Platz frei, nur oben unter dem Dach finden sich Lücken. Die Wirte strahlen. Ein gelungenes Kirchweihfinale zeichnet sich ab. Nachdem schon am Samstagabend "volles Haus" und beste Stimmung verzeichnet werden konnten (der FT berichtete).

Den Sonntag nutzen die Herzogenauracher zahlreich. Bier, Brotzeit oder Bratwürste (oder gleich ein Schäuferla) und Blasmusik - beste Bedingungen für ein paar gelungene Stunden. "Das Schöne am Sonntag ist", so sagt eine Besucherin, "dass man sich zur Blasmusik auch noch gut unterhalten kann." Nicht zu laut und durchaus festlich - so sind die Sonntage im Weihersbach. Für die Musik sorgen traditionell die Stadtjugendkapelle und ihre Ehemaligen.

Drüben bei den Basketballern, traf sich eine illustre Truppe. In lila-weiße Trikots gehüllt, wartete das Quartett gespannt darauf, dass es 15 Uhr werden würde. Sie sind Fans der "Herzo Rhinos", des Football-Teams des ASV Herzogenaurach aus der Aufbauliga, das am Nachmittag sein erstes Heimspiel hatte (siehe Seite 22).

Rot und Weiß

Freilich sind dessen Farben ganz andere, nämlich Rot und Weiß, aber das störte die Sportbegeisterten nicht. Weil die Rhinos am Sonntag noch keine Fanartikel hatten, zogen sich die Football-Begeisterten einfach ihre Galaxy-Shirts an. Denn die Vier gehören dem Fanclub der Frankfurt Galaxy an, als es diese noch gab und sie Europaliga spielten.

"Solange die Rhinos keine Trikots haben", sagte Frank Brandmeier, "kommen wir als Galaxy."

Wie zu hören war, sind die Sachen aber schon bestellt. Das ist auch nötig, denn die Rhinos schafften nicht nur einen fulminanten 32:0-Sieg, sondern hatten auch geschätzte 800 Zuschauer - Footballfieber in Herzogenaurach.