Strahlende Sieger beim 20. Axa-Cup des Golfclubs Kronach in Nagel

Beim 20. Axa-Cup des Golfclubs Kronach auf der Anlage in Nagel haben 46 Golfer teilgenommen. Nach einer Spielzeit von etwa fünf Stunden erreichten die Golfer das Clubhaus.

In der Nettowertung Klasse III ab Handicap 25.5 gewann Christoph Heim mit bemerkenswerten 57 Nettopunkten vor Elke Thiem (50) und Petra Gareis (46). In der Wertung mit Handicap 17.1 bis 25.4 gewann Petra Hetzel (37) vor Pia Welscher (37) und Wolfgang Bijok (35). In der Wertung Pro bis 17,0 sicherte sich Heinrich Setz (40) den Sieg vor Holger Kraut (39) und Norbert Welscher (36). Die Bruttowertung der Herren gewann Tobias Heim mit 31 Bruttopunkten, die der Damen Gertraud Martin (20).

Die Sonderwertung "Nearest to the pin" gewann bei den Damen Reinhilde Ztoteski mit 5,44 Metern und bei den Herren Erich Hetzel mit 7,50 Metern Den weitesten Abschlag sicherten sich Kirsten Hägel und Tobias Heim.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Clubpräsident Hans-Heinrich Schick bei Thea und Jürgen Grune für die seit vielen Jahren abgehaltenen Turniere. Turniere seien unabdingbar für das Clubleben, sagte der Sponsor Jürgen Grune. Er war erfreut, dass unter den Teilnehmern auch eine Spielerin war, die bereits beim ersten Axa-Cup 1999 dabei war, und überreichte Doris Schick ein Präsent. Zum Abschluss sicherte er zu, dass es auch im nächsten Jahr einen Axa-Cup geben wird. gru