Am Montag, 30. September, 17 Uhr, lädt die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bamberg ins Bürgerhaus am Rosmarinweg 1 zu dem Vortrag "Überlebensvorteil einer lokal gezielten Strahlentherapie bei Oligometastasierung (bis 5 Metastasen)" ein. Referentin ist Antje Fahrig, ärztliche Leiterin des MVZ am Bruderwald und Chefärztin der Klinik und Praxis für Radioonkologie und Strahlentherapie am Klinikum Bamberg. red