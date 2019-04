Stoßstange verkratzt und geflüchtet

Die hintere Stoßstange eines roten Skoda ist in der Nacht vom 26. auf den 27. April beschädigt worden. Der Pkw war vor der Henneberger Apotheke in der Münnerstädter Straße in Nüdlingen geparkt und wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Stoßstange wurde leicht verkratzt. Hinweise werden bei der Polizeidienststelle in Bad Kissingen entgegengenommen. pol