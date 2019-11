Stoßstange und Kühlergrill beschädigt

Auf der Karl-Geiling-Straße in Richtung Lange Höhle in Poppenlauer erfasste am Freitagmorgen, kurz nach 5 Uhr, ein Pkw-Fahrer ein Reh, das von rechts die Fahrbahn queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, und am Fahrzeug wurden die Stoßstange sowie der Kühlergrill beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol