Stoßstange trägt einen Schaden davon

Am Mittwochmorgen zwischen 7.10 und 8.40 Uhr hat sich auf einem Schotterparkplatz am Olympiaring in Herzogenaurach eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die rechte, hintere Stoßstange eines geparkten Fahrzeugs und entfernte sich. Der Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach, Telefon 09132/78090, in Verbindung zu setzen. pol