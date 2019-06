Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen in der Hainstraße geparkten schwarzen Peugeot an der linken Seite der Heckstoßstange. Der Pkw wurde am Dienstag zwischen 8.30 und 17.50 Uhr beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.