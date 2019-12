Bad Kissingen vor 15 Stunden

Stoßstange beschädigt: Zeugen gesucht

Am Montag, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des E-Centers in der Spitzwiese ein grüner Skoda von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren und im Bereich der hinteren St...