Stoßstange beschädigt und weggefahren

Zu einer Unfallflucht kam es in der Schönbornstraße. Eine 50-jährige Frau parkte ihren Pkw am Freitagabend, gegen 18 Uhr, in der Schönbornstraße. Als sie nachts gegen 1 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Heck ihres Wagens. Aufgrund des vorhandenen Lackabriebs ist davon auszugehen, dass ein schwarzes Fahrzeug gegen die Stoßstange gefahren ist und diese dabei beschädigt hat. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. pol