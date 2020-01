Stoßstange angefahren und danach geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, die Heckstoßstange eines geparkten Ford Galaxy. Das Auto stand in diesem Zeitraum in der Hohlgasse. Dem 52-jährigen Fahrzeughalter entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.