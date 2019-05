Storchenpaar gesichtet

Ob es sich bei den zwei Störchen hoch über dem Stadtsteinacher Marktplatz nur um Touristen auf Mai-Ausflug handelt, oder ob sich die beiden auch niederlassen und brüten werden, ist bis jetzt noch nicht klar. Zumindest hält sich seit Dienstag ein Storchenpaar auf dem Turm über dem alten Rathaus auf und begibt sich von dort auf Nahrungssuche in den Wiesen am Stadtrand Richtung Untersteinach. Nach dem Fressen kehrten die beiden immer wieder auf den Turm zurück und verbrachten dort auch die Nacht.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich ein einzelner Storch auf dem Turm niedergelassen, erinnert sich Hausbesitzer Wolfgang Martin. Dass dieses Jahr offenbar ein Storchenpaar Interesse habe, sich am Marktplatz anzusiedeln, freue ihn sehr.

Oben am Turm sei eine Kuhle, in die man vielleicht ein Nest bauen könnte, hofft Martin. Er will zunächst abwarten, was geschieht. Vielleicht könnte man dann für nachfolgende Storchen-Generationen ein Rad auf dem Turm installieren, falls das die Statik erlaube, denn Rad plus Nest könnten nach Ende der Brutsaison durchaus eine Tonne wiegen, weiß er.