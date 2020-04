Storchenpaar findet neues Zuhause

Angekommen! Das neue Frensdorfer Storchenpaar hat nicht lange gezögert und sein neues Zuhause sofort angenommen. Am Freitagnachmittag haben Thomas Stahl aus Burgebrach und die Biologin Sherin Saborowski als fachliche Begleitung das neue Storchenheim auf dem Dach des Museumsgasthofs aufgerichtet.

Wie Stahl berichtete, hat das Storchenpaar bereits die darauf folgende Nacht in seinem neuen Nest geschlafen. Bis dahin hatten Meister Adebar und seine Frau eifrig an einem Ausweichdomizil auf dem Schornstein des Rathauses gebaut. Ganz grau vom Ruß waren sie durch diese Arbeit schon geworden. Offensichtlich waren die beiden fest entschlossen, in Frensdorf anzusiedeln. Obwohl ihr erstes Nest auf dem Schornstein des Gasthauses im vergangenen Jahr entfernt werden musste.

Der auf dem Rathaus begonnene Nestbau wurde im Zuge der Umsiedlung entfernt und der Schornstein mit Bändern abgesperrt. Nur so konnte man sicher sein, dass die Störche nicht weiter an diesem Platz bauen. Das Nest, das die Störche im Vorjahr selbst gebaut hatten, wurde jetzt wieder auf das Dach des Gasthofs gehoben. Getragen wird es von einer stabilen Unterkonstruktion aus Holz und einem Ring aus Metall. Nun kann ungestört an der Familiengründung gearbeitet werden. Foto: privat