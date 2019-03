Storchennest demontiert

Der Polizeistation in Bad Staffelstein wurde am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass am Vormittag das Storchennest im Bereich Kirchplatz in Michelau von Handwerkern abgebaut worden sei, ohne dass hierfür die notwendige Erlaubnis vorlag. Nach Mitteilung einer Zeugin waren die beiden Störche seit wenigen Tagen dabei, das Nest, das im Vorjahr auf einem Kamin gesetzt worden war, wieder zu beziehen. Diesbezüglich wird die Sachbearbeitung in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt, die bereits Kenntnis vom Abbau hatte. pol