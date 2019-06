Storchenfest auf dem Lindenhof

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) lädt am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr zum Storchenfest ins Umweltschutz-Informationszentrum Lindenhof in der Karolinenreuther Straße 58 in Bayreuth ein. Das Storchenfest steht unter dem Titel "Nicht nur schwarz-weiß - Das Storchenfest wird bunt!" So gibt es unter anderem Experten für ausgewählte Gruppen von Lebewesen, wie etwa Heuschrecken, Flechten und Pflanzen sowie einen Sensenkurs. Es gibt auch eine Riesen-Murmelbahn, den Bücherflohmarkt, Bogenschießen und eine ökologische Erlebnis-Rallye! red