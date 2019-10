An der Einmündung der Thüringer Straße in die Gnaileser Straße hat ein Unbekannter in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag das Stoppschild abgebrochen und in eine angrenzende Wiese geworfen. Ortsfremde Fahrzeugführer hätten durch das fehlende Schild in große Gefahr kommen können. Ohne das Verkehrszeichen hätte man von einer Verkehrsregelung "rechts vor links" ausgehen können. Zum Glück hat es an dieser unübersichtlichen Einmündung keine Gefährdung gegeben.