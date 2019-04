Stopp-Schild missachtet

Eine Pkw-Fahrerin ist am Sonntagmittag, kurz vor 13 Uhr, unter Missachtung des Stopp-Zeichens von der Freiherr-von-Lutz-Straße nach links in die Kissinger Straße/B 287 eingebogen. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommenden Pkw, der die Kissinger Straße/B 287 in Richtung Schindberg befuhr. Es kam zu einem Gesamtschaden in Höhe von circa 4000 Euro, so die Polizei. pol