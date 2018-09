Stolze Trachtler, fröhlicher Gesang

Was die Zecher von Neugrua am Wochenende an Traditions- und Heimatpflege mit buntem Unterhaltungsprogramm geboten haben, fand bayernweit große Anerkennung. Ministerpräsident Markus Söder gratulierte schriftlich zum 40. Jubiläum und ließ durch den Vorsitzenden des Landestrachtenverbandes Bayern Max Bertl ein Fahnenband übermitteln. Die Fahne des Volkstrachtenvereins Zechgemeinschaft Neukenroth wurde ja mit dem 40. Vereins-Jubiläum zugleich auch 30 Jahre alt, also ein schönes Geburtstagsgeschenk.

Die Zecher zeigten sich stolz über dieses Jubiläumsgeschenk. Stolz sind sie auch auf zwei hohe Auszeichnungen. Der Ersten Vorsitzenden Bettina Rubel wurde die Ehrennadel in Gold mit Urkunde, eine seltene Auszeichnung der bayerischen Trachtenjugend, für ihre besonderen Verdienste in der Jugendarbeit verliehen. Auch die amtierende Jugendleiterin Stefanie Opel erhielt durch Landesjugendvorstand-Beisitzer Peter Huber und Gaujugendvertreterin Yvonne Schneider für ihre Verdienste in der Trachten-Jugendarbeit die Ehrennadel in Silber der bayerischen Trachtenjugend.

Die Festveranstaltung war verbunden mit einer Trachtenschau. Dabei werden die Trachten und Kostüme von einer Fachjury genau inspiziert, wobei alle Teile der Tracht in die Bewertung einfließen wie auch die Stärke einer Trachtengruppe. Als Sieger ging der "Hummeltrachtenerhaltungsverein Mistelgau und Umgebung" hervor. Der Heimat- und Trachtenverein aus Haig errang einen beachtlichen dritten Rang hinter dem Zweitplatzierten, den "D'Kreebauern" aus Forchheim. Der Volkstrachtenverein Zechgemeinschaft Neukenroth nahm außer Konkurrenz teil. Insgesamt wurden an die 30 Trachtengruppen aus ganz Oberfranken bewertet.

Eine Riesengaudi und voller Erfolg wurde das Wirtshaussingen, "bei uns dehamm" am Samstag in der voll besetzten Zecherhalle. Stefan Ender, der kurz zuvor als Gründungsmitglied der Zecher Neukenroth geehrt wurde und seit vielen Jahren der Vorsitzende des Trachtenvereins "Rosenbergler" Kronach ist, hatte hierzu ein Liedertexteheft "Wetzhaussinga" herausgegeben. Den ganzen Abend bis spät in die Nacht wurden beim gemütlichen Beisammensein, dem auch Landrat Klaus Löffler mit Freude frönte, Volksliedla, Heimatliedla, Fränkischa Liedla, Soldatenliedla, Trinkliedla, Liebesliedla, lusticha Liedla und Moritaten gesungen und dazu geschunkelt, und einige tanzten auch vor Begeisterung. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Quartett Detlef Heublein, Siegfried Hauck, Jürgen Dietsche und Stefan Ender sowie der Büddl- Express und die Gesangsgruppe des Gastgebervereins. Zu diesem außergewöhnlichen Wirtshaussingen in der Zecherhalle waren viele Auswärtige gekommen, es herrschte prächtige Stimmung. eh